Auf die Pfeife: Weniger Fouls, doppelt so viele Elfer bei dieser EM

Sieben der zwölf Entscheidungen wurden im Laufe der Vorrunde direkt vom VAR berichtigt, fünf Mal wurde der Schiedsrichter im Laufe der Vorrunde vor den Schirm gebeten, wie etwa im Spiel der Österreicher gegen die Niederlande, als David Alaba mit einem Foul an Denzel Dumfries einen Strafstoß verursachte. Pech für den israelischen Schiedsrichter Orel Grinfeld: Er bekam nach der Partie in Amsterdam kein weiteres Spiel mehr und musste die Heimreise antreten. Dafür darf er demnächst wieder um die Welt fliegen und auch bei den Olympischen Spielen in Tokio pfeifen.

Geflogen wird von den ursprünglich 18 Schiedsrichter-Teams ohnehin auch während der EURO viel. Denn die Referees sind während des Turniers nicht etwa im Zentrum des Kontinents beheimatet, sondern in Istanbul, von wo aus sie zu den Spielen nach Glasgow, Kopenhagen, Sevilla oder St. Petersburg fliegen und danach wieder zurück. Immer an Ort und Stelle bleiben indes die Video-Schiedsrichter, die nicht in der türkischen Metropole am Bosporus, sondern in der UEFA-Zentrale in Nyon sitzen und von dort in die Stadien verbunden werden. Bei allen 51 Spielen gibt es jeweils einen VAR und für diesen wiederum zwei Assistenten.