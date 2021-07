Marc Janko: "Jetzt wünsche ich mir Italien als Europameister"

Diese EM zeigt für mich auch, dass echte Mittelstürmer im Fußball wieder gefragt sind, was mich als ehemaligen Angreifer natürlich sehr freut. Deutschland ist solch ein Stürmertyp jedenfalls schmerzlich abgegangen bei dieser EURO. Vielleicht sollte der Fokus in der Ausbildung künftig generell wieder vermehrt darauf gerichtet werden, gleichgültig, ob in den Akademien oder in den Vereinen. Fakt ist, dass solche Mittelstürmer einer Mannschaft natürlich ganz andere taktische Möglichkeiten anbieten.

Vor einigen Jahren noch war die „falsche Neun“, wie dieser Stürmertyp genannt wird, das moderne Allheilmittel. Jetzt wiederum ist es offenbar nicht so schlecht, wenn man eine „richtige Neun“ im Kader hat.