Viertelfinale dahoam: Warum Italien in München Heimvorteil genießt

Als nördlichste Stadt Italiens wird München im Volksmund gerne bezeichnet. Weil in der bayrischen Metropole der Capuccino so schmeckt wie südlich des Brennes, weil die Nudeln al dente sind wie beim Adria-Urlaub, und weil praktisch an jeder Ecke eine italienische Fahne zu finden ist.

50.000 Italiener, so heißt es, leben allein in München. Der Heimvorteil dürfte der Squadra Azzurra am Freitag in ihrem "Viertelfinale dahoam" gegen Belgien also sicher sein. Auch wenn die Allianz-Arena wie in den bisherigen EM-Spielen halbleer bleiben wird: Nur 14.500 Zuschauer sind zugelassen, den Großteil davon wird allerdings das italienische Fanlager ausmachen.