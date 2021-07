EM-Viertelfinale live: So steht es bei der Schweiz gegen Spanien

5:0 gegen die Slowakei und 5:3 n.V. gegen Kroatien lauteten die spanischen EM-Ergebnisse zuletzt. Der von seinen Landsleuten heftig gescholtene Mittelstürmer Alvaro Morata hat mittlerweile wie auch Ferran Torres und Pablo Sarabia zweimal getroffen.

Den Schweizern gelang indes erst ein Sieg in 22 Partien gegen Spanien - bei der WM 2010 in Südafrika in der Gruppenphase. Gegen den amtierenden Europameister und die Nummer zwei der FIFA-Weltrangliste, der in zuvor 48 Spielen nur eine Niederlage kassiert hatte, schaffte man mit einem 1:0 die Sensation.