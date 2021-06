Nach Torfestival und Thriller: Spanien mit Mühe ins EM-Viertelfinale

Spanien darf bei der Europameisterschaft weiter vom vierten EM-Titel träumen. Am Montag setzten sich Sergio Busquets und Co. in einem verrückten Achtelfinale gegen Vizeweltmeister Kroatien in Kopenhagen nach Verlängerung mit 5:3 (3:3, 1:1) durch und treffen im Viertelfinale auf den Sieger des 21.00-Uhr-Duells zwischen Frankreich und der Schweiz.