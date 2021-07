Causa Arnautovic: "Gefühl, dass er sich als Kunstfigur inszeniert"

Wie wichtig war der Job als Totengräber fürs Schreiben?

Existentiell! Schon als Kind habe ich dem Papa beim Graben zugeschaut und zugehört, wie die alten Menschen ihr Herz ausschütten – und das ist ja die Basis der erzählerischen Kunst. Kommendes Frühjahr erscheint ein neuer Roman von mir, in dem ich meine Friedhofsarbeit – auch in Bezug auf eine bei mir diagnostizierten Lungenkrankheit – reflektiere. Die Krankheit war es auch, die mich an ein Ende meiner Fußballkarriere denken ließ.

Rund um die EM wird neben dem Sport viel über politische Themen diskutiert.

Vor allem so große Turniere sind in gewisser Weise ein Spiegel der Gesellschaft. Viele Themen haben sich in den letzten Monaten aufgestaut und finden hier jetzt eine Plattform und ein Ventil.