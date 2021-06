Lästermaul Arnautovic und der Regenbogen: Die 10 größten EM-Aufreger

Kaum hatte sich die Aufregung etwas gelegt, rückte ein anderes Thema in den Mittelpunkt – die Regenbogenfarben als Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Zunächst untersuchte die UEFA, ob DFB-Keeper Manuel Neuer weiter mit seiner bunten Kapitänsschleife spielen darf. Er darf. Was nicht erlaubt wurde: dass die Arena in München vor dem Ungarn-Spiel in Regenbogenfarben beleuchtet wurde. Weil die UEFA die Aktion als politisch einstufte. Statt München zeigten sich am Spielabend zahlreiche andere Stadien in Deutschland im bunten Gewand. Die Fans beim Spiel erhielten Fahnen und FFP2-Masken im Regenbogen-Style.