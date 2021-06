Ronaldo, Pogba und Co.: Die EM-Stars greifen immer öfter zur Flasche

Das hätte sich Cristiano Ronaldo wohl auch nicht gedacht, als er vor ein paar Tagen bei einer Pressekonferenz die vor ihm stehenden Cola-Flaschen zur Seite schob. Eigentlich wollte der so sehr auf gesunde Ernährung bedachte Portugiese ja nur deutlich machen, wie ungesund das Zuckergetränk ist. Mittlerweile ist aus seiner Flaschen-Rochade längst ein Running Gag bei dieser EM geworden.

Ein Gag, über den viele lachen – nur die UEFA nicht. Die richtete nach Ronaldos Aktion sofort mahnende Worte an die Spieler, schließlich ist der Getränkehersteller ein wichtiger Sponsor. Verständnis zeigte die UEFA hingegen für Paul Pogba. Der Franzose – er ist Muslim – stellte die zwei Flaschen des Biersponsors weg. Wenn so etwas aus religiösen Gründen geschehe, habe der Verband damit kein Problem, hieß es. Im Islam ist Alkoholkonsum verboten. Detail am Rande: Es handelte sich um alkoholfreies Bier.