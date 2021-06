Ronaldo nicht für Kurssturz von Coca-Cola-Aktie verantwortlich

Denn für diese gibt es eine viel unspektakulärere Erklärung. Am Montag, genau jenem Tag des denkwürdigen Ronaldo-Auftritts, wurde die Coca-Cola-Aktie erstmals ohne das Bezugsrecht für die bevorstehende Dividende gehandelt.

Weniger Wert

Coca-Cola schüttet vierteljährlich Dividenden aus. In diesem Fall geht es um die Dividende für das zweite Quartal in Höhe von 42 Cent je Aktie, die am 1. Juli fließen wird. Ohne das Bezugsrecht für die Dividende sind die Aktien entsprechend weniger Wert. Die jüngsten Kursverluste entsprachen daher auch in etwa der zu erwartenden Gewinnausschüttung.