EM-Rekorde von Superstar Ronaldo: "Sie haben die Bestie geweckt"

"Sie haben die Bestie geweckt", titelte Record in Portugal und präsentierte einen entschlossenen Cristiano Ronaldo auf der Titelseite des Blattes. "Man muss zu leiden wissen, bis zum Ende kämpfen und stets mit aller Macht daran glauben", schrieb der Superstar der Selecao nach dem erst spät fixierten Auftakterfolg in Gruppe F, in der am Samstag (18.00 Uhr) in München die Deutschen der nächste Gegner sind. "Ich bin der Mannschaft sehr dankbar, dass sie mir geholfen hat, zwei Tore zu schießen", sagte Ronaldo. "Jetzt ist es notwendig, so weiterzumachen und das nächste Spiel zu gewinnen."

Der "unersättliche" Ronaldo

Davor hatte Ronaldo auf der EM-Bühne so richtig geglänzt. Mit nun elf Toren in fünf Turnieren setzte sich der 36-Jährige vom bisher gemeinsam führenden Franzosen Michel Platini (9) ab. Mit sagenhaften 106 Toren in 176 Länderspielen ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Stürmer von Juventus Turin die internationale Bestmarke von Ali Daei bricht: 109 Treffer erzielte der Iraner in 149 Länderspielen. "Unersättlicher Cristiano", huldigte "El Mundo" in Spanien dem früheren Angreifer von Real Madrid.