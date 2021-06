Österreich unterliegt den Niederlanden + Diese Spiele warten heute

Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich laut David Alaba durch die Aufregung um die Sperre von Marko Arnautovic in der Vorbereitung auf das EM-Topspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live ORF 1) gegen die Niederlande nicht ablenken lassen. Arnautovic selbst habe dabei "eine sehr wesentliche Rolle" gespielt. "Ich habe die Mannschaft, aber auch Marko sehr positiv wahrgenommen", sagte Alaba am Mittwochabend vor dem Abschlusstraining des ÖFB-Teams in Amsterdam.

Die Situation um den emotionalen Ausraster von Arnautovic am Sonntag gegen Nordmazedonien samt drohender Sanktion sei in den vergangenen Tagen zwar Thema in der Mannschaft gewesen. "Wir wollten den Fokus aber auf das Wesentliche legen", betonte Alaba. "Marko hat uns sehr positiv mitgenommen - egal was passiert, wir stehen das durch", schilderte der künftige Real-Madrid-Profi das Motto. "Das zeigt auch den Charakter und den Geist, den wir innerhalb der Mannschaft haben. Die Stimmung ist weiterhin gut."