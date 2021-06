Kroatien gegen Tschechien: Modric und Co. wollen Zittern vermeiden

Kroatiens Vizeweltmeister stehen bei der EM schon unter Druck. Nach der Auftaktniederlage gegen England sollte im zweiten Auftritt gegen Tschechien ein voller Erfolg her, um ein unnötiges Zittern um den als selbstverständlich eingestuften Platz im Achtelfinale zu vermeiden. Den Tschechen reicht am Freitag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Glasgow wohl ein Remis, um die Tür zum Aufstieg einmal aufzustoßen.