EM-Niederlage gegen Niederlande: Wo das ÖFB-Team etwas liegen ließ

Diese offensiven Räume wurden vernachlässigt, Sabitzer, Baumgartner und Gregoritsch waren nur in tieferen Positionen anspielbar, und Österreich kam wieder selten in den Strafraum. Der erste Schuss auf das Tor war ein Kopfball von Karim Onisiwo in der 84. Minute.

Durch schlechte Staffelung und die folgende suboptimale Ballzirkulation im Positionsspiel wurden Bälle leichtfertig verloren, was dem Gegner zu Gegenstößen verhalf.

Im Spiel gegen den Ball versuchte Österreich, die Niederlande zuzustellen bzw. manchmal auch früh zu pressen. Hier wechselten sich gute Momente mit gefährlichen ab, je nachdem, wie sich die Dreierkette des Gegners aufstellte und die Österreicher darauf reagieren konnten – oder nicht.

Die Weltklasse-Innenverteidiger spielten das ÖFB-Team immer wieder durch Pässe an die letzte Linie effektiv aus. Jedoch passierten hier den technisch starken Spielern Fehler, wodurch Österreich vielversprechende, aber erfolglose Konter starten konnte.

Unterm Strich bleibt der Eindruck, dass man in Amsterdam etwas liegen gelassen hat. Dieses Endspiel gegen die Ukraine hätte nicht sein müssen.