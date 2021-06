0:2 gegen die Niederlande: Österreich muss um EM-Aufstieg zittern

Das Positive vorweg: Österreichs Fußballteam hat es selbst in der Hand, in einem Entscheidungsspiel gegen die Ukraine am Montag in Bukarest den Aufstieg ins Achtelfinale zu fixieren. Denn, und das ist weniger positiv: Mit einem weiteren Punktgewinn wurde es am Donnerstagabend in Amsterdam nichts. Österreich verlor gegen Gruppenfavorit Niederlande 0:2.