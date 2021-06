Alaba nach ÖFB-Niederlage: "Der Elfmeter geht auf meine Kappe"

Auch Marin Hinteregger war mit der Leistung nicht unzufrieden. "Holland hat uns das eine oder andere Mal das Leben schwer gemacht. Sobald wir 30 Meter vors Tor gekommen sind, haben wir keine Lösungen gefunden. Sie haben auch top verteidigt. Wir haben nicht schlecht verteidigt, aber ihre individuelle Klasse hat sich halt doch durchgesetzt."

Andreas Ulmer hob ebenfalls das Bemühen des ÖFB-Teams hervor: "Wir haben probiert, dass wir nach vorne spielen. Das ist uns nicht so gelungen wie beim letzten Mal, aber der Gegner war natürlich ein anderer." Was machte den Unterschied aus? "Die Holländer haben viel Qualität. Sie sind ballsicher und haben auch viel Bewegung ohne Ball. Bei uns hat es in der Bewegung nach vorne gefehlt." Die EM sei aber noch nicht vorbei für Österreich. "Es ist jetzt noch nichts verloren. Wir haben noch das Spiel gegen die Ukraine."