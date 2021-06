Viel Mittelmaß: Die ÖFB-Noten nach dem 0:2 gegen die Niederlande

Österreichs Nationalteam hat sich bei der EM im zweiten Spiel erstmals geschlagen geben müssen. Die ÖFB-Auswahl kassierte am Donnerstag in Amsterdam gegen die Niederlande eine verdiente 0:2-Niederlage, die Tore erzielten Memphis Depay aus einem Elfmeter (11.) und Denzel Dumfries (67.). Die Niederländer stehen nach ihrem zweiten vollen Erfolg bereits fix im Achtelfinale. Auch für Österreich lebt die Chance auf den erstmaligen Einzug in eine EURO-K.o.-Phase.