Der Angriffige im Mittelfeld: ÖFB-Star Marcel Sabitzer im Porträt

Viel herumgekommen ist Sabitzer nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern schon als Kind. Das hat nicht nur mit seiner eigenen Karriere zu tun, sondern auch mit jener des Vaters. Geboren wurde er 1994 in Wels, als Herfried für den LASK stürmte. Sein erster Klub war der USK Anif, als der Papa bei Austria Salzburg spielte. Nach dessen Wechsel zu Bad Bleiberg spielte Marcel für Admira Villach und danach beim GAK, als der Vater in Mattersburg und schließlich bei Kalsdorf gelandet war. Aus Graz ging es schließlich in die Austria-Akademie nach Hollabrunn und schon nach einem Jahr weiter in die Nachwuchsabteilung der Admira, wo er schließlich als 16-Jähriger im September 2010 in der 2. Liga sein Profidebüt feierte.

An Sabitzers bestes Spiel im Admira-Dress erinnert sich Philipp Hosiner. „Das war ein 4:1-Sieg in Wiener Neustadt.“ An diesem 28. April 2012 erzielte der 18-Jährige drei Tore und bereitete das vierte vor. „Schon danach haben sich Vereine aus Deutschland bei ihm und seinem Berater gemeldet und wir haben gescherzt, dass er dann schon VIP-Karten für mich auf die Seite legen kann.“

Drei Tore in einem Spiel erzielte Sabitzer danach nie wieder. Auch daran wird er heute nicht gemessen.