EM-Duell England gegen Schottland: Die Mutter aller Länderspiele

Vorteil England

In den Jahren darauf kreuzten die beiden immer wieder die Klinge. Was das Gewinnen betrifft, hatten die Schotten zunächst einen kleinen Vorteil, was sich im Laufe der Zeit jedoch ändern sollte. Aktuell führen die Engländer die Statistik mit 48 Siegen an, 41 Mal war Schottland erfolgreich, 25 Remis waren dabei. Weil Schottland bei Endrunden zuletzt nicht unbedingt Dauergast war und die Losfee die beiden Kontrahenten in Qualifikationen selten die gleiche Gruppe beschert hat, kam es in den letzten Jahren nur selten zur „Battle of Britain“. England hat drei der jüngsten vier Partien gewonnen, der letzte Sieg der Bravehearts liegt schon etwas länger zurück, dieser gelang am 17. November 1999.