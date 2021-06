Nach dem perfektem EM-Start: Italien träumt bereits vom Titel

Am deutlichsten wurde das an Locatellis Mix aus Übersicht, Präzision und Entschlossenheit beim Führungstreffer gegen die Schweiz. Mit einem Diagonalball aus der eigenen Hälfte leitet der Mittelfeldspieler den Angriff ein, läuft 60 Meter bis in den Fünfmeterraum und schiebt den Querpass von Berardi über die Linie. Man könnte diese Aktion auch in einem Lexikon unter dem Stichwort „Box-to-Box-Spieler“ verewigen.