EM-Rekordjäger und Höhenflieger: Portugal gegen Belgien gefordert

Martinez, der angetreten war, ein „Winning Team“ zu formen, scheut das Rampenlicht. Und so wurde vor der paneuropäischen EM auch wieder Thierry Henry als Co-Trainer zurückgeholt. „Er weiß, was es heißt, einen Weltmeistertitel zu gewinnen. Er weiß auch, was es bedeutet, etwas zu erreichen, was vorangegangenen Generationen verwehrt blieb“, sagt Martínez. Der Franzose sei eine „psychologische Waffe“.

Für den Spanier wird die Partie in Sevilla ein Heimspiel, und trotz seines bis zur WM 2022 laufenden Vertrags auch ein weiterer Leistungsnachweis – Klubs aus England werben bereits beharrlich um seine Dienste.