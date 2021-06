Filzmaier: "Der unpolitische Fußball als gefährliche Lebenslüge"

In Österreich sorgte die Sperre von Marko Arnautovic für große Aufregung. Im „Standard“ ist ein Leserbrief von Österreichs Ex-Botschafter in Nordmazedonien erschienen. Seine Einschätzung war, dass am Balkan Sprache anders verwendet wird und es keinen Grund für ein Einschreiten der UEFA gab.

Das ist politische Kommunikation nach ihren schlechtesten Mustern. Was eine Beleidigung ist, hat der Empfänger und nicht der Absender – oder in diesem Fall der Botschafter – zu entscheiden. Das sind Methoden, die aus der Politik kommen, die wir im Sport aber nicht übernehmen wollen. Was auch nicht geht, war der Hinweis des ÖFB, Arnautovic wäre provoziert worden. Eigenes Unrecht darf nicht mit dem des anderen aufgerechnet werden.

Was schließen Sie daraus?

Hier hat die UEFA ordentlich reagiert – so wie auch Arnautovic. Er hat sich für sein Fehlverhalten entschuldigt, seine Sanktion abgesessen und auch tätige Reue gezeigt. Das wäre alles abgehakt gewesen, wenn nicht vom Fan bis hin zum ÖFB noch nachgekartet worden wäre.