Ein Nachspiel könnte es auf EU-Ebene geben. Für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist das Gesetz "eine Schande". Menschen würden "aufgrund ihrer sexuellen Orientierung" diskriminiert – was gegen "fundamentale Werte" der EU verstoße. In einem Schreiben an die ungarische Regierung sollen rechtliche Bedenken ausgeführt werden. Sollte sie die Vorwürfe nicht entkräften können, dürfte Brüssel nach Inkrafttreten des Gesetzes ein offizielles Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Dies könnte mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes enden. Eine Reihe von Mitgliedsstaaten, angeführt von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, hatte zuvor die Kommission aufgefordert, gegen das Gesetz vorzugehen. Die Behörde müsse "alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente" gegen das "diskriminierende" Gesetz nutzen. Auch Österreich schloss sich der Kritik an. "Die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die LGBTQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen und Personen, die sich als "queer" bezeichnen Anm.) sind zutiefst besorgniserregend", erklärte Europaministerin Karoline Edtstadler. "Die gestrige Anhörung im Rat in Luxemburg konnte unsere Besorgnis nicht entkräften, sondern hat sie im Gegenteil bestätigt."

Ungarns Regierungschef sieht das anders. Orbán appellierte, das UEFA-Verbot zu akzeptieren. "Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung". In Budapest gehören ihm zufolge auch "die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild".

Zuletzt als Zeichen des Protests. Tausende Menschen gingen vor einer Woche mit Regenbogenfahnen auf die Straße, um gegen das neue Gesetz zu demonstrieren. Wie man dort die UEFA-Entscheidung beurteilt? István Blumental hat Verständnis: "Ein Stadion in Regenbogenfarben ist selbstverständlich eine politische Botschaft, besonders in Ungarn. So eine Reaktion würde Orbán in die Hände spielen. Er wird sofort mit Gegenangriffen reagieren und sein Bild als Landesverteidiger stärken." Sein Freund Tamas Deszö widerspricht: "Das ist keine politische Botschaft, das sind Menschenrechte. Selbstverständlich sollte das in Ordnung sein." Einen kleinen Schwenk vollzog am Mittwoch noch der Deutsche Fußballverband. Er verteidigte anfangs die UEFA, unterstützte dann das Verteilen von 10.000 Regenbogenfahnen vor den Toren des Münchner Stadions.

Mitarbeit: Sven Beck, Budapest