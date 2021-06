Ungarisches Gesetz ist für Kanzler Kurz eine "Grenzüberschreitung"

Bereits am Dienstag haben 13 EU-Staaten eine kritische Erklärung unterschrieben, in der sie Ungarns Parlament kritisierten. Österreich gehört nun ebenfalls zu den Unterstützern dieser Erklärung. Aus dem Umfeld des Bundeskanzlers hieß es gegenüber dem KURIER, dass mit dem Gesetz eine "Grenzüberschreitung" passiert sei, die man so nicht mehr akzeptieren könne.

SPÖ und Neos haben am Mittwoch zunächst kritisiert, dass sich Österreich nicht sofort in die Reihe der Ungarn-Kritiker einordnete. Das wurde im Kanzleramt und auch von der zuständigen Europaministerin Karoline Edtstadler am Mittwoch damit erklärt, dass man eine Anhörung des ungarischen Außenministers noch habe abwarten wollen.

Tatsächlich hat Edtstadler am Dienstag durchblicken lassen, dass sie das Gesetz ablehnt. Eine Verknüpfung von Homosexualität mit Pädophilie sei "wirklich besorgniserregend". Sie, Edtstadler, wolle aber "alle Fakten auf den Tisch bekommen" - und genau das sei mit der Anhörung passiert, die die Bedenken letztlich nicht zerstreuen habe können.