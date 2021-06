Von Brüsseler Kritik am umstrittenen ungarischen Anti-Pädophilen-Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt, zeigt sich der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán unbeeindruckt. Die EU-Kommission werde keinen Grund finden, um ein EU-Strafverfahren gegen Ungarn anzustrengen, betonte Orbán am Freitag im ungarischen Staatsrundfunk.

Das am Dienstag verabschiedete Gesetz sei nicht gegen Homosexuelle gerichtet, sondern diene dem Schutz der Minderjährigen. Orbán betonte: Das Gesetz würde sich nicht auf Personen über 18 Jahre beziehen, sondern lediglich die Interessen der Kinder und Jugendlichen beachten. Deren sexuelle Erziehung sei ausschließlich die Aufgabe der Eltern, sodass einschlägige Schranken an Schulen klar definiert werden müssten, forderte Orbán. Die Minderjährigen müssten vor Inhalten geschützt werden, mit denen ihre Eltern nicht einverstanden seien.