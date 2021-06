"Rocketman": Was ÖFB-Goalie Bachmann und Elton John gemeinsam haben

Auch privat fand er auf der Insel sein Glück, lernte seine Frau Francesca kennen, die aus Blackpool kommt und einer Bauunternehmer-Familie entstammt. Mit ihr hat der Auto-Freak zwei Kinder, Amelia und Henry. Am freien Montag konnte er sie allerdings nicht treffen, da für Frau und Kinder bei der Einreise nach Österreich eine zehntägige Quarantäne verpflichtend gewesen wäre.

So nützte er die Zeit, um seine Eltern in Winzendorf bei Wr. Neustadt zu besuchen und noch einmal in vertrauter Umgebung die Akkus für die Euro aufzuladen.