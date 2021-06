Von Wien bis Tirol: Wo Public Viewing zur Fußball-EM möglich ist

Oberösterreich

In Linz und Wels kommen oberösterreichische Public-Viewing-Fans auf ihre Kosten - zumindest die derzeit erlaubten 300 Gäste. Das Lokal Sandburg an der Donaulände neben dem Brucknerhaus wird in Linz die Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2021 übertragen. Für das Public Viewing der Sandburg kann man sich einen von 300 Liegestühlen (ab vier Euro) oder einen Platz auf der VIP-Tribüne (30 Euro) reservieren. Es gilt wie in Lokalen die 3G-Regelung. In Wels werden die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft sowie Halbfinali und Finale auf dem Stadtplatz übertragen. Aufgebaut wird allerdings nur bei Schönwetter, erfuhr die APA vom Stadtmarketing. Es werde Sitzplätze geben, zugelassen seien 300 Leute mit einem 3G-Nachweis.

Steiermark

Ein großes Public Viewing fällt in Graz heuer aus. In Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) dagegen soll für 300 Leute ein Public Viewing geboten werden: Die Betreiber des dortigen Dieselkinos wollen einen rund zwölf Quadratmeter großen LED-Bildschirm am Parkplatz des Kinos aufbauen. Es sollen alle Spiele der EM gezeigt werden.

Niederösterreich

In Niederösterreich sind nach Angaben aus dem Büro von Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP) vom Montag zwölf Public Viewings für bis zu 300 Personen und zwei weitere für bis zu 1.000 Personen angemeldet worden. Die größten Events sollen demnach in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) und Trumau (Bezirk Baden) in Szene gehen.