ÖFB-Chef Windtner: "Mir ist es lieber, wir haben nicht die Euphorie"

Einige Erkenntnisse nach Testspielen

Die beiden Testspiele hätten ihren Zweck erfüllt. In England hätte man die Partie in der letzten halben Stunde beinahe noch gedreht, auch bei der Generalprobe am Sonntag gegen die Slowakei sei ein Sieg möglich gewesen. "Das Spiel hat schon einige Erkenntnisse geliefert", meinte Windtner. "Das Nicht-Positive war, dass wir in der zweiten Hälfte nicht diese Räume öffnen dürfen."

Auf der anderen Seite habe sich mit Bachmann eine klare Nummer eins als Torhüter herauskristallisiert. "Diese Frage ist geklärt. Und es ist mehr als augenscheinlich gewesen, dass Marko Arnautovic der Mannschaft tatsächlich helfen kann, und vielleicht auch den Unterschied ausmachen kann letztendlich", sagte der ÖFB-Chef über den nach seiner Muskelverletzung eingewechselten China-Legionär.

Damit, dass Euphorie und Erwartungshaltung nach den jüngsten Ergebnissen deutlich unter jener vor der EM 2016 liegen, hat Windtner kein Problem. "Natürlich sind die Resultate immer stimmungsgebend", erklärte der Oberösterreicher. "Mir ist es lieber, wir haben nicht im Vorfeld die Euphorie - sondern vielleicht als Nachhall zur Europameisterschaft."