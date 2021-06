Verpatzte Generalprobe: Torloses Remis im letzten EM-Testspiel

Auftritt Arnautovic

In der 63. Minute feierten die Zuschauer Arnautovic bei dessen Einwechslung für den schwachen Kalajdzic, fünf Minuten danach gab es Szenenapplaus und Sprechchöre, als der engagierte China-Legionär die Stange traf.

Mit ihm war Österreich im Angriffsdrittel plötzlich eine Klasse stärker, ein Volley von ihm verfehlte nur knapp das Ziel. Es handelte sich um Österreichs stärkste Phase, die Führung lag in der Luft. Ein Trimmel-Fehlpass eröffnete aber wiederum der Slowakei die große Möglichkeit zum 1:0, doch Bachmann rettete abermals in höchster Not und rechtfertigte seine Nummer-1-Nominierung. Arnautovic fand im Finish zum dritten Mal im slowakischen Schlussmann Dubravka seinen Meister, der auch bei einem Gregoritsch-Kopfball entscheidend seine Hände im Spiel hatte.

Die Fans spendeten der Mannschaft am Ende aufmunternden Applaus.

Tag der Familie

Am Montag erhält das Team einen freien Tag – unter bestimmten Voraussetzungen, weil man dem Präventionskonzept unterliegt. Reisen ins Ausland sind untersagt, um sich in einem möglichst sicheren Umfeld vor allem im Kreise der Familien zu bewegen. Sportdirektor Peter Schöttel: „In den Gesprächen ist deutlich geworden, dass ein Tag Auszeit mit den Familien ein wesentlicher Faktor im Hinblick auf die kommenden Wochen ist, um frisch im Kopf in die EURO starten zu können.“

Am Dienstag wird das Nationalteam dann nach neuerlichen PCR-Testungen von Wien gemeinsam ins EURO-Camp nach Seefeld reisen.