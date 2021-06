Van der Bellen an das ÖFB-Team: "Möchte keinen Druck machen"

Sollte Julian Baumgartlinger noch einen Job für die Karriere nach der Karriere suchen, ein Wechselpass in die Politik wäre für ihn ein Leichtes. Der ÖFB-Team-Kapitän hielt nach den Politikern eine freie Rede vom Feinsten und stellte einmal mehr unter Beweis, dass sein Auftreten eine Wohltat für seine Zunft ist. „Es ist Zeit, der Politik Dank auszusprechen, dass sie ermöglicht hat, dass wir in Zeiten der Pandemie unserem Beruf nachgehen konnten.“ Das Team, so der Kapitän, bestehe aus 26 Österreichern, die unterschiedliche Wurzeln besitzen. „Wenn wir mit diesem Hintergrund nach Europa gehen, dann ist das eine tolle Idee und Sache, dann wollen wir Österreich gut repräsentieren.“