ÖFB-Star Sabitzer: "Wollen uns alle ein EM-Aus wie 2016 ersparen"

Am Mittwoch-Abend, beim 0:1 in England, war er einer der Besten. Gegen die Slowakei am Sonntag könnte er sein mittlerweile 50. Länderspiel für Österreich bestreiten. Ungläubig schüttelt er den Kopf. „Als kleiner Bub damals in Graz hätte ich mir das nie vorstellen können. Ich wollte dann immer meinen Vater übertreffen (Herfried Sabitzer spielte sechs Mal für Österreich, Anm.), das ist mir schon lange gelungen.“