0:1 gegen Englands B-Elf: Österreich verliert ersten EM-Härtetest

Doch man hätte auch einen Schritt Richtung EM-Selbstvertrauen machen können. Denn Englands Teamchef Gareth Southgate schickte eine mit Superstar Kane aufgemotzte B-Elf auf das Feld. Zwölf seiner Spieler wurden geschont, weil sie in den letzten acht Tagen mit Manchester United und City sowie Chelsea in den europäischen Endspielen mitgewirkt haben. Mit Jesse Lingard stand sogar ein Spieler in der Startelf, den Southgate nicht zu EM mitnehmen wird.