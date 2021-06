Härtetest in England: Ist Österreichs Nationalteam schon EM-reif?

Mit welcher Startelf England in die Schranken gewiesen werden soll, ließ der Teamchef offen. Dennoch neigt er zu dem einen oder anderen Experiment. „Ich habe schon den Gedanken, dass ich noch einmal etwas probiere. Viele haben bei ihren Klubs viel gespielt, wir werden einige Wechsel vornehmen, vielleicht schon in der Pause“, kündigte Foda an.

Der Torhüter

Will Foda schon die Nummer 1 bei der EURO ins Tor stellen? Oder kommt Watford-Legionär Daniel Bachmann zu seinem ersten Länderspiel, weil ihn der Teamchef in einem Ernstfall unter die Lupe nehmen will? Vieles spricht für einen Premieren-Einsatz von Bachmann, auch dafür, dass er bei der Endrunde für Österreich zwischen den Pfosten stehen wird. Vorausgesetzt, er patzt nicht in England.