ÖFB-Stürmer Gregoritsch: "Wollen ein bisschen Euphorie entfachen"

Bei Michael Gregoritsch war am Pfingstmontag Durchatmen angesagt. Als Österreichs Teamchef Franco Foda den endgültigen EM-Kader festlegte, bekam der Steirer den Vorzug gegenüber Adrian Grbic und durfte damit auch am Dienstag ins Flugzeug Richtung England steigen. Angesichts seiner Einsatzzeiten im Frühjahr beim FC Augsburg stand die Nominierung an der Kippe, wie auch Gregoritsch selbst zugab.