England vor der EURO: Die vielen Fehltritte der Three Lions

Reece James wurde im Oktober mit 20 Jahren schon Teil der englischen Fußballgeschichte. Der Chelsea-Verteidiger war beim 0:1 daheim in der Nations League gegen Dänemark nach dem Schlusspfiff auf den Schiedsrichter zugestürmt und hatte sich im Ton vergriffen. James ist in der 1.012 Spiele umfassenden Länderspielgeschichte der erste Debütant, der die Rote Karte sah. Schon während des Spiels hatte Harry Maguire nach einer halben Stunde Gelb-Rot gesehen. Im September war Kyle Walker gegen Island vorzeitig vom Feld geschickt worden. Drei Ausschlüsse in einem Kalenderjahr – auch das hatte es noch nie gegeben.

Seit gut zwei Jahren häufen sich disziplinarische Verstöße, England droht in alte Muster zu verfallen. Nun haben nicht nur die Fans ihre rauen Gesellen wieder, auch der Boulevard notiert genüsslich die Verfehlungen der Teamspieler.

Jamie Maddison

Im Oktober 2019 hielt sich der Leicester-Spieler nachts im Casino auf, nachdem er sich wegen Unwohlseins beim Trainerteam abgemeldet hatte.

Raheem Sterling

Der Stürmer von Manchester City verpasste im Teamtrainingslager im November 2019 seinem Mitspieler Joe Gomez (FC Liverpool) in der Kantine ein blaues Auge, beide waren sich zuvor bereits im Ligaspiel an die Wäsche gegangen.

Jack Grealish

Der Star von Aston Villa war trotz Ausgehverbots auf dem Weg zu einem Freund in einen Autounfall involviert. Aber nicht nur er verstieß im Frühjahr 2020 gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.