Copa America: Kein Heimvorteil für Superstar Messi

Fernandez vs. Bolsonaro

Der argentinische Präsident Alberto Fernández spottete anfangs über das chaotische Krisenmanagement seines Amtskollegen Jair Bolsonaro, der mit seinem Verharmlosungskurs das Nachbarland Brasilien ins Corona-Desaster führte.

In Brasilien wurde letzte Woche die Zahl von 450.000 Corona-Toten erreicht. Auch gemessen an der großen Bevölkerung von rund 211 Millionen Einwohnern verzeichnet das Land damit mehr Corona-Tote als die meisten europäischen Länder.

In Argentinien sah es lange so aus, als würde Präsident Alberto Fernández als linkspopulistischer Gegenspieler von Bolsonaro mit seinem rigorosen Kurs in Buenos Aires alles richtig machen. Der Regierungschef hatte am 20. Mai einen strikten Lockdown verordnet. Inzwischen steht er aber selbst am Pranger. Argentinien durchlebt derzeit die schlimmste Phase seit dem Corona-Ausbruch vor mehr als einem Jahr. Am Donnerstag gab es mit 41.080 eine Höchstzahl an Corona-Neuinfizierten, das Land hat rund 45 Millionen Einwohner. Allein in der letzten Woche kamen etwa 200.000 Neuinfektionen hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.