ÖFB-Niederlage im EM-Test: "Hatten Phasen, wo wir geschwommen sind"

Gelungenes Debüt im Tor

Einer der Besten am Mittwoch-Abend war jedenfalls Daniel Bachmann, der sich mit einem tadellosen Debüt in seiner Wahlheimat England für einen Platz in Österreichs EM-Tor ins Gespräch gebracht. Der Niederösterreicher war in der ersten Hälfte schnell am Boden, um gegen Kane zu retten. Beim einzigen Gegentor war er machtlos. "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Debüt und hoffe, dass ich in der näheren Zukunft weitere Einsätze bekommen werde", sagte Bachmann, "Es ist eine Riesenehre, für sein Land zu spielen. Das Debüt in England zu geben, ist für mich noch ein bisschen spezieller."