Vom schnellsten Tor bis zum Marktwert des ÖFB-Teams: Die EM in Zahlen

6.122 Kilometer

. . . trennen Baku am Kaspischen Meer und Sevilla im Süden Spaniens. Das ist die größte Distanz zwischen zwei EM-Austragungsorten.

15.400 Euro

. . . kostet der Henri-Delaunay-Pokal, der am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion dem Kapitän des neuen Europameisters überreicht wird. Die Trophäe ist 60 cm groß, wiegt acht Kilo und besteht aus Sterlingsilber, der Materialwert beträgt circa 2500 Euro.

67.155 Zuschauer

. . . passen in die Puskás-Arena in Budapest. Während in den meisten anderen EM-Stadien als Vorsichtsmaßnahme die Kapazität eingeschränkt wird, hat die ungarische Regierung schon vor Wochen angekündigt, die Arena bis auf den letzten Platz zu füllen.