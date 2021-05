ÖFB-Teamchef Foda: "Habe mich bei den Spielern auch entschuldigt"

Es gibt verschiedene Trainertypen. Zum einen beispielsweise die Klopps und Guardiolas. Wie würden Sie sich bezeichnen? Konservativ, vorsichtig?

Ich halte nichts davon, Trainer in eine Schublade zu stecken. Klopp war mit Liverpool unglaublich erfolgreich, in dieser Saison hatten sie Probleme. Der Trainer war aber immer noch derselbe. Das Gleiche gilt für Jogi Löw. Oder nehmen wir Guardiola, der Jahre brauchte mit Manchester City, um das Champions-League-Finale zu erreichen. Selbst bei den besten Trainern wird diskutiert. Ich habe meine Vorstellungen, wir wollen aktiv sein, mutig auftreten. Aber ich bin einer, der schaut, welchen Kader er zur Verfügung hat und was möglich ist. Was ist mutig, was nicht? Guardiola hat zuletzt auch immer wieder auf Umschaltspiel gesetzt, was früher bei ihm undenkbar war. Auch er hat variieren müssen.

Fußball ist ein Ergebnissport. Gibt einem das Ergebnis immer Recht?

Mein Wunsch ist doch auch, dass wir richtig gut spielen und gewinnen. Und Sie können mir glauben, dass es schon Siege gab, bei denen ich unzufrieden war mit der Spielweise. Wir können Siege und Niederlagen schon richtig einordnen.