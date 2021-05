So sieht Österreichs Weg zur Fußball-EURO aus

In Bad Tatzmannsdorf erfolgte der Anpfiff zum Abenteuer EURO. Am Donnerstag trudelten die Spieler im Teamquartier Avita ein, dort, wo das Trainer- und Betreuerteam schon am Mittwoch eingecheckt und alles vorbereitet hatte. Teamchef Franco Foda bittet am Freitagnachmittag erstmals seine 26 auserwählten Kicker zu einer Trainingseinheit.

Wie sieht die konkrete Vorbereitung aus?

Österreich bleibt bis 31. Mai im Quartier in Bad Tatzmannsdorf, ehe man sich zum Gastspiel in England am 2. Juni aufmacht. Danach logiert das Team in Wien, weil der letzte EURO-Test gegen die Slowakei am 6. Juni im Happel-Stadion über die Bühne geht.