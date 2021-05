Im Rahmen ihres Trainingslagers in Seefeld bestreiten die Deutschen auch ein Testspiel: Am kommenden Mittwoch wartet im Tivolistadion das Kräftemessen mit EM-Teilnehmer Dänemark. Während im heimischen Meisterschaftsbetrieb inzwischen wieder bis zu 3.000 Zuschauer zugelassen sind, findet das Testspiel am Tivoli unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – eine Vorgabe der UEFA.