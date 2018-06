Löw: „Hey, du bist Weltmeister, was ist los mit dir?“

KURIER: Wie ist denn das Leben als öffentliche Person?

Joachim Löw: Es kommt immer darauf an, wo und wann ich gerade unterwegs bin. Ich lass’ es mir zum Beispiel nicht nehmen, ins Kino zu gehen. Daheim in Freiburg ist es sowieso nicht so schlimm. Da kennen mich die Leute, und wahrscheinlich habe ich da inzwischen alle schon durch mit einem Foto.

Wann und wo wird’s dann für Sie unangenehm?

In anderen Städten ist es schlimmer. Überhaupt auf Flughäfen und in Bahnhöfen. Da hast du keine Sekunde Ruhe. Wenn ich zum Beispiel im Zug sitze und es steigen Fans ein und die erkennen mich und singen ein Lied. Ehrlich, da würde ich manchmal am liebsten aus dem Fenster springen. Ich weiß, dass es nett gemeint ist, aber es nicht immer einfach für mich.

Sie besuchen in Eppan die öffentliche Kantine, Sie reagieren entspannt auf die letzten Testspielergebnisse. Ist das die Gelassenheit eines Weltmeisters?

Ich weiß mittlerweile genau, was mich erwartet und was auch so alles passieren kann bei einem großen Turnier. Du kannst vier Spiele gut sein, und mit einem schlechten Tag, wenn irgendetwas vorfällt, bist du raus. Ich erinnere mich noch gut an die EM in Frankreich.

An das Semifinal-Aus gegen Frankreich.

Der Schweini macht ein Handspiel, es gibt Elfmeter, und dann ist es dahingegangen. Du kannst bei so einem langen Turnier nicht alles planen, du brauchst auch sehr viel Glück, um es bis ins Endspiel oder überhaupt zum Titel zu schaffen. Ich weiß, dass wir vor vier Jahren das Finale gegen Argentinien auch hätten verlieren können. Wenn Higuain das Tor macht, dann wäre vielleicht alles anders gekommen.

Er hat es nicht gemacht, und so sind Sie jetzt Weltmeister. Wie haben Sie diese Stunden des WM-Triumphes erlebt?

Am Anfang bist du voll aufgedreht und auch in einer wahnsinnigen Euphorie.