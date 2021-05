Schlechte Stimmung im ÖFB-Team? "Kann jederzeit explodieren"

Marc Janko ortet bei Österreichs Nationalteam knapp drei Wochen vor dem ersten EM-Match gegen Nordmazedonien so manches Problem. Im Interview mit den NÖN ließ der Ex-Goalgetter mit Aussagen aufhorchen, die als Kritik an Teamchef Franco Foda verstanden werden können. Außerdem deutete Janko atmosphärische Störungen bei der ÖFB-Auswahl an.

So meinte der frühere Angreifer auf die Frage, was er von seinen Ex-Kollegen im Nationalteam höre: "Ich höre, dass die Stimmung nicht gut sein soll. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das ein enorm wichtiger Punkt bei so einem Turnier ist. Das hat das Potenzial, jederzeit zu explodieren. Ich habe so meine Zweifel, ob das gut geht."