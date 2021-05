Lindner aus dem EM-Kader gestrichen: „Das tut schon sehr weh“

Lindner war unter Teamchef Foda schon die Nummer eins, ließ sich im Team nie etwas zuschulden kommen. 2019 suchte er lange Zeit vergeblich nach einem Verein, rutschte daher aus dem Teamkader. Als er sich in Basel durchsetzte und zur Nummer 1 wurde, glaubte er, sich mit den Leistungen den Weg zur EURO zu ebnen. Letztlich vergeblich. Lindner bleibt aber fairer Sportsmann. „Ich wünsche dem Team eine gute EURO und bin bereit, wenn ich gebraucht werde.“

Ganz anders der Gemütszustand bei Daniel Bachmann. Mit Watford stieg er in die Premier League auf, nun fährt er als einer von drei Torleuten zur EURO. „Vor sechs Monaten hätte ich das nie geglaubt.“ Doch nun weiß er, dass sich Dinge im Fußball sehr schnell ändern können, gleich in welche Richtung. „Nach der letzten Woche des Zitterns ist das eine Erleichterung und Freude für mich. Ich wusste, dass ich ganz gute Karten haben könnte und habe auf eine Einberufung gehofft.“

Am 2. Juni testet Österreich in England. Was wäre, wenn England-Legionär Bachmann dort sein Debüt feiern würde? „Besser könnte man das Drehbuch nicht schreiben. Es wäre ein Traum, sein Land ausgerechnet in England vertreten zu dürfen.“ Auch auf einen Einsatz bei der EURO hofft der 26-Jährige. „Jeder Fußballer will doch spielen.“