Marko Arnautovic: "Dann würde es handgreiflich werden"

Der fürstliche Lohn in der chinesischen Liga sei kein Geschenk. "Es ist dort nicht einfach zu spielen. Das beginnt schon beim Platz. Du hast dort nicht so einen Teppich wie in der Premier League. Dann ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Es gibt ein paar Mannschaften, die spielerisch sehr gut sind. Aber einige stehen nur hinten und hauen rein."

Obwohl die Stadt mit 26 Millionen Einwohnern riesig ist, ist Arnautovic kein Unbekannter: "Du wirst natürlich auf der Straße erkannt. Erstens wirst du als Ausländer auf der Straße sofort erkannt und es gibt sehr viele, die sich für Fußball interessieren. Die Chinesen kennen sich in der Premier League sehr gut aus."