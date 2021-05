Warum Rapid-Fans auf den Sieg von Manchester United hoffen sollten

Das Ergebnis im Finale der Europa League hat auf die kommende Saison Auswirkungen, die bis nach Österreich reichen. Auf den Punkt gebracht: Rapid-Fans sollten hoffen, dass Manchester United heute (21 Uhr) gegen Villarreal den Pokal holt.

Der Hintergrund ist das Ticket in die Champions League als Bonus für den Sieg im „kleinen Europacup-Finale“. Manchester United will natürlich den Titel, hat als Zweiter in der Premier League aber ohnehin einen Startplatz in der Eliteliga.

Spanien mit fünf Startern?

Für Villarreal geht es hingegen um mehr: Als Siebenter in La Liga ist nur das Play-off zur Conference League fixiert. Wenn Titelsammler Unai Emery hingegen einen vierten Triumph in seinem Spezialbewerb feiert, wäre auch Villarreal als fünfter spanischer Verein in der Champions League.

In der Qualifikation könnte also ein Startplatz weniger ausgespielt werden, PSV Eindhoven würde als Vize der Niederlanden bereits in der Quali-Runde 2 beginnen – so wie Rapid.