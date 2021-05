Auftauchen im Finale: Das ist Villarreal, das gelbe Uboot

Eine Stadt trägt Gelb. Eine kleine Stadt, die 50.000 Einwohner zählt und in der Provinz Castellón am Mittelmeer liegt, 60 Kilometer nördlich von Valencia, deren großer Stolz der ansässige Fußballverein ist. Ein Klub, der nicht auf eine Historie wie die Großen des Landes zurückblicken kann, nicht etwa das Königshaus hinter sich weiß, keine Geldgeber aus dem arabischen Raum und sich dennoch nicht nur hält in den Eliten des spanischen Fußballs, sondern die Giganten auch regelmäßig ärgert. Die Rede ist vom FC Villarreal, der sich anschickt, Manchester United gar in einem Europacupfinale zu fordern (21 Uhr).

Auf der einen Seite der englische Rekordmeister, nach Finanzen der aktuell drittgrößte Fußballklub der Welt mit 711,5 Millionen Euro Jahresumsatz in der jüngsten Rechnung. Auf der anderen ein Klub, der erst 1998 erstmals in die höchste Liga Spaniens aufgestiegen ist und das nur aufgrund der Auswärtstorregel in der Relegation – und überhaupt noch keine Trophäe in seinem Schrank stehen hat.