Die Hürden für Rapid oder Sturm: Celtic und Sparta, vielleicht PSV

„Wir streben nach dem Höchsten.“ Die Verantwortlichen von Rapid und Sturm sind einig, dass in der letzten Runde Platz zwei erreicht werden soll – auch wenn Rang drei mehr Sicherheiten gibt. Der Vizemeister hat zumindest drei Heimspiele, kann mit Pleiten in der Qualifikation zu Champions, Europa und der neuen Conference League am Ende aber alle Gruppenphasen verpassen.

Diese hat der Dritte durch den Startplatz im Play-off zur Europa League fix. Bei einem Scheitern geht es in der Conference League weiter, in der nur etwas weniger als aus der Europa League gewohnt zu verdienen sein soll.

Die Gegner des Zweiten in der 2. Quali-Runde zur Champions League? Es geht gegen die Vizemeister aus ähnlich starken Ligen.