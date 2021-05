Live: So steht es im Semifinale der Europa League

Das Finale der Fußball-Europa-League könnte so wie schon vor zwei Jahren zu einer rein englischen Angelegenheit werden. Manchester United geht am Donnerstag mit einem beruhigenden 6:2-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Roma (21.00, DAZN) und wird sich das Ticket für das Endspiel am 26. Mai in Danzig wohl nicht mehr nehmen lassen. Im zweiten Duell (21.00/Puls 4) will Arsenal in London die 1:2-Auswärtsniederlage gegen Villarreal wettmachen.

Villarreal darf aber auf einen Experten vertrauen. Unai Emery hatte von 2014 bis 2016 den FC Sevilla dreimal zum Sieg geführt und nach seinem Wechsel nach Nordlondon auch mit den „Gunners“ 2019 das Endspiel (1:4 gegen Chelsea) erreicht. Nun strebt der Baske seine fünfte EL-Finalteilnahme und mit dem Club aus der Nähe von Valencia den ersten großen Titel an.