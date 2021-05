Chelsea nach CL-Finaleinzug: "Das ist eine große, große Leistung"

"Im Hinspiel war ich sozusagen ein bisschen der Depp, weil ich den Ball aus fünf Metern nicht reinbekommen habe", meinte Werner. Diesmal war er froh, dass er "den Fehler in Anführungszeichen", wie er es formulierte, wiedergutmachen und sich "einen Kindheitstraum" erfüllen konnte. Bereits Mitte April waren Chelsea und ManCity im FA-Cup-Halbfinale aufeinandergetroffen, damals siegten die Londoner im leeren Wembley-Stadion knapp mit 1:0.

Wieder einmal zu Null

"Der Sieg im Pokal hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben für alles, was danach kam, und wird uns viel Selbstvertrauen geben für das Aufeinandertreffen in Istanbul", betonte Tuchel, kündigte aber auch sofort an, dass es "nicht damit getan" sei, "nur in das Finale zu kommen. Ich bin sehr dankbar dafür, aber wir werden in Istanbul ankommen, um zu gewinnen", versicherte der 47-Jährige, der bis kurz vor Weihnachten noch Chefcoach in Paris gewesen war, ehe er dort beurlaubt wurde und als Nachfolger der als Trainer glücklosen Klub-Legende Frank Lampard nach London wechselte.