Heimsieg gegen Real Madrid: Chelsea folgt ManCity ins CL-Finale

Zum dritten Mal in der Klubgeschichte steht der Chelsea Football Club im Finale der Champions League. Nach dem verlorenen Endspiel in Moskau 2008 gegen Manchester United und dem Triumph vier Jahre später in München gegen die Bayern sind die Blues am 29. Mai der Gegner von Manchester City in Istanbul. Die letzte Hürde Real Madrid verabschiedeten die Londoner am Mittwochabend durch einen 2:0-Sieg aus dem Bewerb.